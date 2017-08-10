Польські слідчі виявили нові деталі катастрофи під Смоленськом (відео)
Російська слідча комісія запевняла, що літак розбився через те, що опустився нижче допустимої висоти.
Польські слідчі виявили нові подробиці катастрофи під Смоленськом. Вони знайшли на уламках літака сліди вибуху. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Нібито, літак із президентом Лехом Качинським почав руйнуватися ще до зіткнення з деревами і землею. Шість років тому російська слідча комісія запевняла: літак розбився через те, що опустився нижче допустимої висоти. І тоді начебто нічого не підтверджувало вибуху.
Раніше у Польщі не виключають версію замаху як причини катастрофи. Заступник генпрокурора Польщі Марек Пасьонек заявляв, що що свідоме доведення до катастрофи літака Ту-154М контролерами руху на аеродромі "Смоленськ-Північний" полягає в тому, що вони передавали екіпажу "неправдиву і невідповідну" інформацію про реальне положення літака під час зниження вже на відстані 8 км від початку злітної смуги.
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Трагедія сталася у 2010 році. До російського Смоленська президент Польщі Лех Качинський та ще 96 людей, серед яких чимало високопосадовців, летіли на роковини пам'яті розстрілу польських офіцерів в Катинському лісі.