Польські слідчі виявили нові деталі катастрофи під Смоленськом (відео)

Польські слідчі виявили нові подробиці катастрофи під Смоленськом. Вони знайшли на уламках літака сліди вибуху. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Нібито, літак із президентом Лехом Качинським почав руйнуватися ще до зіткнення з деревами і землею. Шість років тому російська слідча комісія запевняла: літак розбився через те, що опустився нижче допустимої висоти. І тоді начебто нічого не підтверджувало вибуху.

Раніше у Польщі не виключають версію замаху як причини катастрофи. Заступник генпрокурора Польщі Марек Пасьонек заявляв, що що свідоме доведення до катастрофи літака Ту-154М контролерами руху на аеродромі "Смоленськ-Північний" полягає в тому, що вони передавали екіпажу "неправдиву і невідповідну" інформацію про реальне положення літака під час зниження вже на відстані 8 км від початку злітної смуги.

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Трагедія сталася у 2010 році. До російського Смоленська президент Польщі Лех Качинський та ще 96 людей, серед яких чимало високопосадовців, летіли на роковини пам'яті розстрілу польських офіцерів в Катинському лісі.