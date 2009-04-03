Єврокомісія не погодила газову декларацію з країнами ЄС?

Єврокомісія підписала декларацію про модернізацію газотранспортної системи України без погодження з країнами Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив постійний представник РФ при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

Він повідомив, що Росії сповістили про зміст «газової» декларації за чотири доби до її підписання – 19 березня. За його словами, цього ж дня Єврокомісія інформувала про це країни-члени Євросоюзу.

«Представники цілої низки країн ЄС після конференції підходили до російської делегації і ретельно наголошували і просили не вважати цей документ офіційним документом ЄС, оскільки він не погоджувався з країнами членами», - сказав В.ЧИЖОВ.

За його словами, не поінформованими про плани Єврокомісії також виявились основні компанії-споживачі газу.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери з постачання газу до Європи” була підписана Спільна декларація ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН 27 березня на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.