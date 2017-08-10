Зірку 90-х забрали в лікарню після публічного визнання про бажання покінчити життя самогубством

Ірландську співачку Шинейд О'Коннор поклали до лікарні після того, як в опублікованому в Facebook відео вона поскаржилася на депресію і суїцидальні думки, повідомляє The Independent.

50-річна артистка перебуває в одній з лікарень американського штату Нью-Джерсі. Після публікації у соціальній мережі і резонансу в ЗМІ у мотелі, де вона живе, почали збиратися прихильники, бажаючі допомогти своєму кумиру. Запис в Facebook з'явилася 4 серпня.

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Артистка, у якої діагностовано біполярний розлад, зі сльозами на очах зізналася, що відчуває себе абсолютно самотньою і що її сім'я ставиться до неї «як до лайна». «Зараз я живу в мотелі на околиці Нью Джерсі. У мене немає нікого крім мого доктора, мого психіатра — кращої людини на землі, який говорить, що я — його герой. Це єдина чортова річ, яка змушує мене жити на даний момент», — відзначила 50-річна виконавиця.