У Німеччині затримали продавців 700 тисяч отруєних яєць - ЗМІ

Дві особи затримано в Нідерландах у справі щодо використання забороненого інсектициду в птахівничому секторі, що спричинило масову загрозу безпеки харчових продуктів в декількох країнах. Про це повідомляє Росбалт з посиланням на Reuters.

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"Мова йде про директорів компанії ChickFriend, яка звинувачуються у використанні забороненого фипронила для дезінфекції ферм і поширенні яєць з підвищеним вмістом інсектициду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в четвер голландська та бельгійська поліція провели рейди в рамках розслідування. Рейди проводилися в обох країнах, у місцях, пов'язаних з компанією, яка, імовірно, використовувала пестицид, а також з потенційними постачальниками.

"Скандал з зараженими яйцями призвів до вилучення товару в Нідерландах, Бельгії і Німеччини. В Євросоюзі допускають, що продукція може продаватися у Франції, Швейцарії та Швеції", - підкреслює видання.

Тим часом The Telegraph з посиланням на агентство з харчових стандартів повідомляє, що близько 700 тисяч курячих яєць з фіпронілом могли потрапити на прилавки британських магазинів. Як зазначили у відомстві, первісна оцінка в 21 тисячі яєць була переглянута у бік істотного збільшення їх кількості. На думку експертів, завезені з березня по червень яйця могли використовуватися в сендвічах, салатах та інших продуктах, де вони входять в начинку. Визначити точну їх кількість дуже складно, оскільки заражені партії були перемішані з нормальними.

Фіпроніл застосовують для позбавлення від бліх, вошей і кліщів. Препарат не можна використовувати для лікування тварин, м'ясо яких призначено для вживання в їжу людиною.