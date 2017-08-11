У Китаї жінка відправила дитину в притулок в пакеті кур'єром

Китаянка вирішила позбавитися від дівчинки-немовляти, відправивши її в притулок кур'єрською службою в пластиковому пакеті. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Кур'єр зв'язався з поліцією після того, як помітив, що пакет рухається і почув дитячий плач. Він розповів поліції, що при прийомі посилки хотів перевірити пакет, але жінка була проти.

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Дівчинка була відправлена в місцеву лікарню, за заявою медиків, вона народилася кілька днів тому, її стан оцінюється як стабільний.

Мати дитини, 24-річна дівчина з провінції Сичуань, була затримана, її звинувачують у тому, що вона залишила немовля. Наголошується, що згідно з китайським законодавством, батьки, що кинули свою дитину, можуть отримати до п'яти років тюремного ув'язнення. Не дивлячись на це, дитину хочуть повернути назад в сім'ю.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві двірник знайшла в сміттєпроводі мертвого немовляти. 21-річна мати приховувала від батьків вагітність і коли почалися пологи не викликала "швидку", а позбулася тіла самостійно.