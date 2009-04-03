Криваве захоплення заручників у США, 12 убитих

Поліція вивела двох чоловіків азіатської зовнішності з будинку Американської громадянської асоціації в місті Бінгемтон, штат Нью-Йорк, де, як повідомлялося раніше, в заручниках опинилися більше 40 осіб, передає Лента.ру з посиланням на CNN.

Перед цим ЗМІ повідомляли про одного озброєного злочинця; поки що невідомо, чи є обидва затримані причетні до стрілянини.

Багато людей залишають будинок, де утримувалися заручники, повідомляє місцевий телеканал WBNG.

Як передає CNN, поліція підтвердила, що мінімум 12 людей були вбиті. За даними ABC News (телеканал посилається на представника місцевих властей), загинули 13 чоловік, поранені 26.

Binghamton Press & Sun-Bulletin повідомляє, що поліція переслідує ще одного підозрюваного.