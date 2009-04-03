Французька поліція двічі застосувала сльозогінний газ

Французька поліція вже двічі була змушена застосувати сльозогінний газ для розгону антинатовських маніфестантів у Страсбурзі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, сьогодні у другій половині дня поліція змушена була застосувати газ для розгону кількох сотень протестувальників на півдні Страсбурга, більшість з яких була одягнута у чорний одяг і мала маски на обличчях.

Маніфестанти скандували антинатовські гасла і кидали каміння в охоронців порядку у кварталі Неєхоф, неподалік від наметового табору супротивників НАТО.

Крім того, вони побудували на вулиці барикаду із матеріалів, взятих на будівництві, яке ведеться неподалік.

Учора, 2 квітня поліція вже затримувала 300 маніфестантів. У сьогоднішній спонтанній акції брали участь від 500 (за даними поліції) до 2 тис. (за даними організаторів) супротивників НАТО.

Спонтанний протест був викликаний чутками про те, що справжньою причиною смерті людини, яка загинула під час антиглобалістських акцій протесту у Лондоні 2 квітня – у день проведення саміту “Великої двадцятки,” – був не серцевий напад, а “жахливі методи” англійської поліції.