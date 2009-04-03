ЄС: Росія поки що займає частину грузинської території

Європейський Союз не визнав незалежності Абхазії і Південної Осетії, оскільки вважає це порушенням норм міжнародного права.

Про це в ефірі радіостанції «Ехо Москви» заявив голова генерального директорату Єврокомісії із зовнішніх зв`язків Енеко ЛАНДАБУРУ.

“Ви знаєте, що Європейський Союз, його держави-члени не визнали незалежності ані Абхазії, ані Південної Осетії, оскільки ми вважаємо, що це суперечить нормам міжнародного права», - сказав Е.ЛАНДАБУРУ.

За його словами, така позиція не знаходить відгуку з боку Росії. «І тут ми серйозно розходимося з російською владою», - сказав Е.ЛАНДАБУРУ, додавши, що сподівається на інструменти міжнародної дипломатії для пошуку виходу з цієї ситуації. «Поки що ми не бачимо цих елементів рішення, але поки що нам видається важливим не допустити подальших зіткнень і створити механізм, який би дозволив зменшити напруженість на місцях, і з часом знайти рішення», - сказав він.

Е.ЛАНДАБУРУ назвав поточну ситуацію в Південній Осетії «окупацією грузинської території».

“Росія поки що займає частину грузинської території, окупує частину грузинської території. Європейський Союз говорить, що ні, це неприйнятно. І ми, природно, не хочемо, щоб ця проблема вирішувалась військовими засобами», - зазначив він.