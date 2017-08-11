Російський винищувач п'ятого покоління назвали Су-57

Головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Віктор Бондарєв вперше офіційно повідомив серійну назву російського винищувача п'ятого покоління Т-50. Літак отримав позначення Су-57, розповів він в інтерв'ю одному з російських пропагандистських каналів.

"Рішення прийнято, літак отримав свою назву... Су-57 – тепер ми будемо називати його саме так", – сказав Бондарєв.

Винищувач Т-50, розроблений в ОКБ Сухого за програмою ПАК ФА ("Перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації", - УНІАН.), вперше піднявся у повітря в січні 2010 року, публіці він був представлений на авіашоу МАКС-2011.

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Інформація щодо Су-57 секретна, тому відомі лише деякі характеристики літака: він має новітню бортову електроніку, радар, планер створений із застосуванням композитних матеріалів. Він стане першим російським винищувачем п'ятого покоління.

Також ЗМІ повідомляли, що максимальна крейсерська швидкість Су-57 — 2 600 кілометрів за годину, практична стеля — 20 кілометрів. Дальність польоту складає до 5 500 кілометрів.

Очікується, що перша партія з 12 винищувачів буде передана в російські війська в 2019 році.