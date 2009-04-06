Придністров'ю все одно, хто стане президентом Молдови

Обрання нового парламенту і президента Молдови не вплине на врегулювання придністровського конфлікту.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив міністр закордонних справ невизнаної республіки Придністров`я Володимир ЯСТРЕБЧАК.

«Я гадаю, що не матиме принципового значення, хто стане президентом Молдови. Поки ті сили, які, швидше за все, пройдуть до нового парламенту, не відрізняються особливими підходами до придністровської тематики. Це врегулювання на основі закону 2005 року і надання Придністров`ю якоїсь автономії у складі єдиної і неподільної республіки Молдова. Тому не так вже й істотно, хто прийде до влади», - сказав В.ЯСТРЕБЧАК, додавши, що автономія у складі Молдови, Придністров`я ніяким чином не влаштує.

Він підкреслив, що головне, щоб зберігся курс на мирне врегулювання і цивілізований діалог.

Відповідаючи на запитання, хто може бути обраний новим президентом Молдови новообраним парламентом країни, він зазначив: «Звучать різні прізвища, зокрема нині чинного прем`єр-міністра Зінаїди ГРЕЧАННОЇ. Фігурувало певний час прізвище колишнього посла в Росії Володимира ЦУРКАНА».

На його думку, новий президент буде управлінцем, професіоналом, який має досвід господарської діяльності і добрі відносини з РФ.

«Такі люди в команді Владимира ВОРОНІНА є. Зараз, на відміну від минулих виборів, взято курс на всесвітню демонстрацію зближення з Росією, тому, гадаю, в такому ключі ВОРОНІН і діятиме. У той же час, це зближення Молдови з Росією тільки деклароване. Реальних кроків у напрямку РФ, якихось поступок практично немає», - сказав він.

В.ЯСТРЕБЧАК додав, що ті події, які відбуваються, наприклад, відкриття культурного центру в Кишиневі – «це добре, але насправді попит на такі заходи є в Придністров`ї, а в Кишиневі це не має попиту та цікавості».

«Це, звичайно, можливість продемонструвати любов до Росії, але час йде і не можна вічно експлуатувати проросійську орієнтацію населення. Ніщо не вічне, і ми бачили це в 2005 році, коли ВОРОНІН йшов на вибори абсолютно під іншими гаслами. Мабуть, не довго чекати чергового розвороту Водночас, він вважає, що на сьогодні не немає ніяких перешкод для того, щоб новим президентом став представник Комуністичної партії Молдови.