У Китаї побудували найбільшу в світі скульптуру з піску (фото, відео)

14:38, 13 серпня 2017
Світ
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"Королівство Лоулань" - скульптура заввишки 25 метрів. А периметр її заснування склав 400 метрів.

У китайській провінції Шеньсі спорудили найбільшу в світі піщану скульптуру.

Про це пише PressTV.

Монумент створили в парку сипучих шедеврів, розташованому прямо посеред пустелі.

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Нова споруда стала одним з центральних елементів. Вона називається "Королівство Лоулань". Скульптура заввишки 25 метрів. А периметр її основи склав 400 метрів.

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Теги: #скульптура з піску#скульптура з піску у Китаї#парк сипучих шедеврів