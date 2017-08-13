У Китаї побудували найбільшу в світі скульптуру з піску (фото, відео)

"Королівство Лоулань" - скульптура заввишки 25 метрів. А периметр її заснування склав 400 метрів.

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