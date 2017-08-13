У Китаї побудували найбільшу в світі скульптуру з піску (фото, відео)
14:38, 13 серпня 2017Світ
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"Королівство Лоулань" - скульптура заввишки 25 метрів. А периметр її заснування склав 400 метрів.
У китайській провінції Шеньсі спорудили найбільшу в світі піщану скульптуру.
Про це пише PressTV.
Монумент створили в парку сипучих шедеврів, розташованому прямо посеред пустелі.
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Нова споруда стала одним з центральних елементів. Вона називається "Королівство Лоулань". Скульптура заввишки 25 метрів. А периметр її основи склав 400 метрів.
У Китаї побудували найбільшу в світі скульптуру з піску
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