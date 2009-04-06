Путін звітуватиме перед Думою

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін відзвітує сьогодні за роботу Уряду РФ минулого року.

Звітувати перед депутатами уряд буде вперше, згідно з положенням, яке Дума прийняла минулого року, відзначає Эхо Москвы. Депутати зможуть поставити прем`єр-міністрові запитання і висловити свою думку про роботу кабінету.

Крім того прем`єр Путін представить програму антикризових заходів, яка була недавно опублікована. Це перший по-справжньому комплексний документ з протидії кризі. У ньому викладено сім принципів, за якими уряд збирається здійснювати свою діяльність. Серед них, зміцнення фінансової системи, збереження робочих місць і модернізація економіки.

Проте, на думку деяких експертів, в основі Програми залишилася колишня стратегія, яка була дуже дорогою і хаотичною. У документі відсутні певна мета і принципи, тому абсолютно правильні ідеї загрожують залишитися лише деклараціями, зазначає виданння.