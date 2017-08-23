Аварія американського есмінця: у США звільнять командувача ВМС після інциденту із судном

У ВМС США планують звільнити віце-адмірала Джозефа Окойна із посади командира флоту у зв’язку із останніми чотирма зіткненнями американських суден в Азії та гибелі моряків. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на офіційні джерела.

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Видання зазначає, що джерела повідомили, що Окойна, який служив в Японії, звільнять в середу, 23 серпня.

Як повідомляв УНІАН раніше, ракетний есмінець США USS John S. McCain зіштовхнувся з нафтовим танкером Alnic MC, який ходить під прапором Ліберії. Зіткнення сталося о 06:24 за місцевим часом (00.24 за київським), коли військовий корабель заходив у порт у Сінгапурі.

В прес-службі ВМС США повідомляли, що десять моряків ракетного есмінця ВМС США "Джон Маккейн" вважаються зниклими.

Водолази знайшлиостанки тіл американських моряків з есмінця "John S McCain», але не у відкритому морі, де другий день триває пошукова операція.

Останки тіл виявили, коли водолазів відправили оглядати пошкодження корпусу корабля, який зараз перебуває на військовій базі у Сінгапурі.