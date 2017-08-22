Тіла моряків із есмінця США знайшли в пошкодженій частині корабля

Водолази знайшли останки тіл американських моряків з есмінця "John S McCain", який зіткнувся з танкером, але не у відкритому морі, де другий день триває пошукова операція, як повідомляє BBC.

Останки тіл виявили, коли водолазів відправили оглядати пошкодження корпусу корабля, який зараз перебуває на військовій базі у Сінгапурі. Тіла скількох моряків були виявлені, не повідомляється.

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Командувач Тихоокеанського флоту США Скотт Свіфт також заявив, що малайзійські військові знайшли одне тіло, однак особу загиблого поки не встановлено.

Після аварії стало відомо про зникнення 10 моряків, кораблі кількох країн шукають їх біля узбережжя Малайзії.

Як повідомляв УНІАН, ракетний есмінець ВМС США "John S. McCain", що рухався на схід від Малаккської протоки і Сінгапуру, зіткнувся з нафтовим танкером Alnic MC, який йшов під прапором Ліберії.