Агресивна поведінка Росії підірвала безпеку в Європі - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав нинішню політику Росії найбільшим викликом для Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив у четвер, 24 серпня, виступаючи в італійському місті Ріміні, передає Deutsche Welle.

"Сьогодні ми стикаємося з найбільшими викликами безпеці за ціле покоління. Перший - Росія", - зазначив Столтенберг.

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Дії РФ загрожують міжнародній безпеці, зазначив генсек НАТО. "Після "холодної війни" ми наполегливо працювали над створенням стратегічного партнерства з Росією. Але агресивна поведінка Росії підірвала довіру, стабільність та безпеку в Європі", - наголосив Столтенберг.

У цьому контексті він згадав про анексію Криму Росією. "У 2014 році Росія незаконно анексувала Крим. Вперше після Другої світової війни одна європейська держава забрала собі силою територію іншої", - зазначив Єнс Столтенберг.

Тому НАТО сповідує підхід до Росії, який складається з двох частин: захисту та діалогу. "Ми продовжуємо брати участь у політичному діалозі з Росією. Але не варто сумніватися у готовності та рішучості НАТО захищати своїх союзників", - сказав генсек Альянсу.