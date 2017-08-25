Японія заявила про введення додаткових санкцій проти КНДР

08:59, 25 серпня 2017
Світ
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В рамках введення обмежувальних заходів Токіо заморозить активи шести організацій і двох фізичних осіб, пов'язаних із Північною Кореєю.

Иллюстрация / REUTERS

Японія введе додаткові санкції проти КНДР через ракетну загрози, яка походить від Пхеньяна, передає Reuters із посиланням на представника уряду країни.

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В рамках введення обмежувальних заходів Токіо заморозить активи шести організацій і двох фізичних осіб, пов'язаних із Північною Кореєю.

Раніше повідомлялося, що КНДР збільшить виробництво боєголовок і ракетних двигунів.

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Теги: #санкції ЄС проти КНДР#Японія та КНДР#Японія посилює санкції проти КНДР