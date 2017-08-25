Стало відомо, хто виграв рекордний джекпот у США: щасливиця вже звільнилась із роботи

Щасливицею, яка виграла рекордний в історії США джекпот у 758 мільйонів доларів, стала медсестра шпиталю та мама двох дітей – 53-річна Мевіс Вонзик, пише Associated Press.

Зазначається, що жінка стала переможницею американської лотереї Powerball. Після того, як вона дізналася про свій виграш – зателефонувала до шпиталю, де пропрацювала 32 роки та попередила, щоб її більше не чекали на роботі.

Читайте такожУ США чоловік зірвав майже $ 12 мільйонів джекпоту, зробивши ставку у 3 долари

Сума виграшу порівнянна з ВВП таких держав, як Тонга або Палау.

Як повідомляв УНІАН раніше, 23 серпня стало відомо про найбільший в історії США виграш в лотерею. Однак тоді не повідомляли ім’я щасливчика.