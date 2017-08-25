Стало відомо, хто виграв рекордний джекпот у США: щасливиця вже звільнилась із роботи
09:56, 25 серпня 2017Світ
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Жінка пропрацювала 32 роки медсестрою у шпиталі.
Ілюстрація / REUTERS
Щасливицею, яка виграла рекордний в історії США джекпот у 758 мільйонів доларів, стала медсестра шпиталю та мама двох дітей – 53-річна Мевіс Вонзик, пише Associated Press.
Зазначається, що жінка стала переможницею американської лотереї Powerball. Після того, як вона дізналася про свій виграш – зателефонувала до шпиталю, де пропрацювала 32 роки та попередила, щоб її більше не чекали на роботі.
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Сума виграшу порівнянна з ВВП таких держав, як Тонга або Палау.
Як повідомляв УНІАН раніше, 23 серпня стало відомо про найбільший в історії США виграш в лотерею. Однак тоді не повідомляли ім’я щасливчика.
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