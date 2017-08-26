У Туреччині заарештували ймовірного ватажка "Ісламської держави"

У турецькій провінції Ескішехір суд заарештував імовірного командира терористичного угруповання Ісламська держава, повідомляє видання Hurriyet Daily News.

"41-річний іракський чоловік, ідентифікований лише ініціалами C.E.T., був заарештований 26 серпня після того, як його затримали під час поліцейського рейду у готелі в центрі Ескішехіра", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з отриманими даними раніше підозрюваний перебував в іракській в'язниці за звинуваченням у змові з метою вбивства колишнього прем'єр-міністра Іраку Нурі аль-Малікі. Однак йому вдалося втекти з в'язниці за допомогою джихадистів.

Ще чотири людини, підозрюваних у зв'язках з так званим командиром ІДІЛ, після проходження необхідних процедур у поліції були направлені у спеціальні центри для депортації.

Раніше повідомлялось, що міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) опублікувала список 173 терористів Ісламської держави, яких можуть відправити в Європу для здійснення терактів в помсту за військові поразки на Близькому Сході.