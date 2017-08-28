Китай та Індія врегулювали територіальну суперечку в Гімалаях

Індія та Китай досягли домовленості щодо вирішення територіальної суперечки в Гімалаях в районі плато Доклам.

Про досягнення відповідних домовленостей у результаті перемовин з Пекіном повідомили в понеділок, 28 серпня, в міністерстві закордонних справ Індії, передає Deutsche Welle.

Узгоджений компроміс між КНР та Індією передбачає, зокрема, прискорення розведення військ в районі плато Доклам після більше двох місяців ескалації ситуації, зазначається в повідомленні.

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За даними зовнішньополітичного відомства Індії, це розведення військових з'єднань двох країн вже розпочалося й наразі "триває". Упродовж останніх кількох тижнів Пекін та Нью-Делі намагалися дипломатичними каналами довести одне до одного свої позиції щодо конфліктного регіону, наголосили в МЗС Індії.

Суперечки довкола плато в Гімалаях загострились через спроби Пекіна прокласти автомобільну дорогу в цьому районі. Перші роботи з прокладання автошляху розпочали китайські військові інженери.

У відповідь на дії КНР Індія відправила в цей регіон свої війська з метою заблокувати будівництво дороги. Згодом офіційний Пекін неодноразово виступав з різкими вимогами до Нью-Делі вивести індійські військові частини з плато. На це в Нью-Делі відповідали аналогічною вимогою у бік Китаю.