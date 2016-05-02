У Гімалаях знайшли тіла зниклих 16 років тому альпіністів



В льодовику в Гімалаях виявили тіла двох американських альпіністів Алекса Лові і Девіда Бріджеса, які загинули 16 років тому. Про це пише Російська служба ВВС.

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Повідомляється, що в жовтні 1999 року Лові і оператор Бріджес, який знімав сходження спортсмена на пік Шишабангма, загинули в результаті сходження лавини.

Минулого тижня їх тіла виявили двоє альпіністів. Згідно з повідомленням на сайті фонду Алекса Лові, альпіністи, які знайшли тіла, подзвонили вдові Алекса Лові і повідомили, що імовірно знайшли зниклих 16 років тому спортсменів. Вона впізнала їх по обладнанню та одягу.

Дружина альпініста Дженніфер Лові-Анкер заявила, що тіла поступово вмерзли в льодовик і досі знаходяться на тому ж місці. Зараз вона разом зі своїми синами планує відвідати місце загибелі чоловіка.

Видання пояснює, що 40-річний Лові вважався одним з кращих альпіністів свого покоління. Він був відомий тим, що рятував інших спортсменів. Популярність він придбав в тому числі завдяки тому, що транслював свої досягнення в інтернеті. Він і 29-річний Бріджес були близькими друзями і часто піднімалися в гори разом.

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Разом з Лові і Бріджесом потрапив під лавину і Конрад Анкер, який два роки потому одружився на вдові Лові. Він отримав поранення, але вижив.

Шишабангма вважається 14-ою за вистою горою в світі.