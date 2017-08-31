Британія не має наміру виконувати фінансові зобов'язання ЄС перед Україною після Brexit

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії не має наміру виконувати фінансові зобов'язання Європейського Союзу перед Україною після виходу з Європейського Союзу.

Про це на прес-конференції у Брюсселі сказав уповноважений Європейською комісією на ведення переговорів щодо виходу Британії з ЄС Мішель Барньє.

За його словами, цього тижня представники Сполученого Королівства пояснили, що зобов'язання Британії в рамках ЄС будуть обмеженими до останньої виплати в бюджет Євросоюзу ще до виходу з ЄС.

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"Проте, ми маємо спільні зобов'язання стосовно третіх країн. Для прикладу, ми разом надали Україні гарантії про довгострокові кредити. Ми спільно підтримали розвиток в Африці, у карибських і тихоокеанських країнах за допомогою Європейського фонду розвитку. Після цього тижня стало зрозуміло, що Сполучене Королівство не вважає юридично обов'язковим дотримуватися її зобов'язання після виходу (з Євросоюзу)", - наголосив Барньє.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Барньє, Брюссель і Лондон знову не змогли досягти прогресу в результаті вже третього раунду переговорів з основних тем Brexit.

Європейський Союз є одним з найбільших кредиторів і донорів України, забезпечуючи фінансування різних програм реформ в економіці та соціальній сфері. У квітні 2014 року ЄС задекларував готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро. У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро.