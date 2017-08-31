У Брюсселі заявили про відсутність прогресу в переговорах про Brexit

Прориву в переговорах про вихід Великобританії з Євросоюзу не сталося. Брюссель і Лондон знову не змогли досягти прогресу у результаті вже третього раунду переговорів з основних тем Brexit, повідомив у четвер, 31 серпня, глава делегації ЄС Мішель Барньє, як повідомляє DW.

"Сторони далекі від істотних зрушень у принципово важливих питаннях", - сказав він на прес-конференції в Брюсселі, підкресливши, що такими темпами дотримати графік переговорів буде практично неможливо. Зокрема, заплановане на жовтень обговорення моделі майбутніх відносин Великобританії і ЄС не може розпочатися до врегулювання ключових питань Brexit.

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Раніше сторони домовилися, що будуть зустрічатися раз на місяць з червня по жовтень 2017 року. Першим предметом переговорів стала схема виходу Великобританії з ЄС, і лише потім сторони мають намір перейти до дискусій з приводу моделі майбутніх відносин. Вважається, що це поразка для британського міністра з питань Brexit Девіда Девіса, який хотів, щоб одночасно обговорювалися обидва пакети тем - "розлучення" і майбутній доступ Великобританії до єдиного європейського ринку.

Спочатку передбачалося, що переговори про умови виходу Великобританії з Євросоюзу завершаться до кінця 2017 року. Таким чином, залишилося б вісім місяців на те, щоб розробити пакет законопроектів про майбутні відносини між ЄС та Сполученим Королівством. У разі якщо все піде за графіком, інші п'ять місяців до офіційного дебюту, який запланований на 29 березня 2019 року, підуть на те, щоб сторони ратифікували угоди.