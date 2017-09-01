У Кенії вперше в історії скасували результати президентських виборів

Верховний суд Кенії вперше в історії країни анулював результати президентських виборів, які пройшли нещодавно, передає Бі-Бі-Сі.

Суд послався на порушення при їх проведенні і постановив, що нові вибори потрібно провести протягом 60 днів.

Минулого місяця виборча комісія оголосила переможцем виборів Ухуру Кеніата, для якого це був би вже другий термін президентства.

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Кандидат від опозиції Раїла Одінга стверджував, що інтернет-система виборчої комісії була зламана, щоб вплинути на результати виборів.

У Кенії - найбільшій економіці Східної Африки - спроби опротестувати результати виборів трапляються не вперше.

У 2007 році той же Одінга, програвши вибори тодішньому президенту Мваї Кібакі, не погодився з результатами і не визнав поразку.

В результаті подальших зіткнень між прихильниками двох кандидатів загинули близько 1500 осіб.

Одінга не був згоден з результатами щонайменше трьох минулих виборів.