З М'янми втекли понад 70 тисяч мусульман-рохінджа
09:14, 04 вересня 2017Світ
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Силовики і рохінджа звинувачують один одного в жорстокості і насильстві. За версією військових, за останні дні в зіткненнях у М'янмі загинули майже 400 осіб.
REUTERS
З М'янми в Бангладеш втекли близько 73 тисячі представників народності рохінджа, мусульман по вірі, які піддаються насильству. Про це повідомили в управлінні верховного комісара ООН у справах біженців, передає Радіо Свобода.
До втечі людей підштовхнула спалах насильства в штаті Ракхайн на заході країни.
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Силовики і представники рохінджа звинувачують один одного в жорстокості.
За версією військових, за останні дні в зіткненнях загинули майже 400 осіб, і більшість з них - рохінджа.
Біженці заявляють, що силовики і населення інших етнічних груп нападали на цивільних мусульман, палили їхні хати і виганяли зі штату.
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