З М'янми втекли понад 70 тисяч мусульман-рохінджа

З М'янми в Бангладеш втекли близько 73 тисячі представників народності рохінджа, мусульман по вірі, які піддаються насильству. Про це повідомили в управлінні верховного комісара ООН у справах біженців, передає Радіо Свобода.

До втечі людей підштовхнула спалах насильства в штаті Ракхайн на заході країни.

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Силовики і представники рохінджа звинувачують один одного в жорстокості.

За версією військових, за останні дні в зіткненнях загинули майже 400 осіб, і більшість з них - рохінджа.

Біженці заявляють, що силовики і населення інших етнічних груп нападали на цивільних мусульман, палили їхні хати і виганяли зі штату.