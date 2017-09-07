WikiLeaks опублікував документи ЦРУ про систему управління ракетами для винищувачів

На своєму сайті WikiLeaks опублікував чотири пакети секретних документів ЦРУ про програму Protego, а також ще 37 матеріалів, пов'язаних з управлінням запуском ракет з винищувачів, передає kommersant.ru. Проект Protego проводився з 2014 по 2015 рік за участю компанії Raytheon.

Читайте такожWikiLeaks приховав дані про військові та розвідувальні дії Росії в Україні - ЗМІРозроблене Raytheon програмне забезпечення встановлювалося на бортові комп'ютери літаків, оснащених системами запуску ракет. У систему входив «головний процесор» і «ящик запуску», а також було кілька окремих мікроконтролерів для передачі і прийому зашифрованих сигналів по закритих каналах. Для запуску необхідно отримати підтвердження трьома типами сигналів: про розташування літака, про доступ до GPS, про час місії.

Опубліковані документи входять у проект Vault 7, однак сфера застосування Protego відрізняється від інших програм, описаних в рамках проекту. У повідомленні WikiLeaks зазначено, що причини, за якими Protego було включено в проект Vault 7, невідомі.

Публікація WikiLeaks масивувнутрішніх документів ЦРУ Vault 7 - найбільший витік даних про держпрограми електронного стеження і нарощування киберпотенціалу спецслужбами з часів викриття діяльності Едвардом Сноуденом діяльності АНБ США. Попередня порція документів була розсекречена 19 липня.