WikiLeaks опублікував документи ЦРУ про систему управління ракетами для винищувачів
Спеціальне програмне забезпечення встановлювалося на бортові комп'ютери літаків, оснащених системами запуску ракет.
На своєму сайті WikiLeaks опублікував чотири пакети секретних документів ЦРУ про програму Protego, а також ще 37 матеріалів, пов'язаних з управлінням запуском ракет з винищувачів, передає kommersant.ru. Проект Protego проводився з 2014 по 2015 рік за участю компанії Raytheon.
Читайте такожWikiLeaks приховав дані про військові та розвідувальні дії Росії в Україні - ЗМІРозроблене Raytheon програмне забезпечення встановлювалося на бортові комп'ютери літаків, оснащених системами запуску ракет. У систему входив «головний процесор» і «ящик запуску», а також було кілька окремих мікроконтролерів для передачі і прийому зашифрованих сигналів по закритих каналах. Для запуску необхідно отримати підтвердження трьома типами сигналів: про розташування літака, про доступ до GPS, про час місії.
Опубліковані документи входять у проект Vault 7, однак сфера застосування Protego відрізняється від інших програм, описаних в рамках проекту. У повідомленні WikiLeaks зазначено, що причини, за якими Protego було включено в проект Vault 7, невідомі.
Публікація WikiLeaks масивувнутрішніх документів ЦРУ Vault 7 - найбільший витік даних про держпрограми електронного стеження і нарощування киберпотенціалу спецслужбами з часів викриття діяльності Едвардом Сноуденом діяльності АНБ США. Попередня порція документів була розсекречена 19 липня.