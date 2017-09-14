Пхеньян заявив про намір знищити США і Японію "ядерною бомбою чучхе"

Влада КНДР заявила, що Японія "більше не повинна існувати" по сусідству з КНДР. Про це йдеться в заяві "Корейського комітету за мир у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні" (державне відомство КНДР, що відповідає за зовнішньополітичну пропаганду), передає РБК.

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"Чотири острови [японського] архіпелагу потрібно втопити у морі ядерною бомбою чучхе", - йдеться в заяві. Також міститься заклик "викорінити загарбників з США" і стерти північноамериканську державу в "попіл і темряву".

"Сполучені Штати Америки - це величезна країна, яка впродовж століть вбивала наших громадян. Ми не можемо дозволити їм залишатися в живих", - підкреслили у "комітеті за мир".

Чучхе - державна ідеологія КНДР, розроблена Кім Ір Сеном, пропагує розвиток країни власними силами. Націонал-комуністична ідеологія була розроблена в противагу "імпортному марксизму".

Як повідомляв УНІАН, лідер КНДР Кім Чен Ин виявився фанатом "Манчестер Юнайтед" і сподівається побачити північнокорейських гравців в АПЛ.