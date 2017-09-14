У Польщі обікрали контейнер армії США, винесли військове обладнання на $200 тисяч - ЗМІ

У Польщі невідомі обікрали контейнер армії США та винесли військового обладнання на 200 тисяч доларів. Про це повідомляє RMF24.

Контейнер обікрали поблизу міста Жагань, що на заході країни. Саме там дислоковані американські солдати.

Видання зазначає, що контейнер прибув у Польщу кілька днів тому і стояв в районі залізничної рампи.

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За повідомленнями прокуратури, в контейнері не було зброї, боєприпасів чи вибухових матеріалів. У свою чергу ЗМІ повідомляють, що там знаходилися прилади нічного бачення..

Справу розслідує вроцлавська прокуратура і військова жандармерія.

Як повідомляв УНІАН раніше, до порту польського Гданська в середу, 13 вересня, прибула чергова партія американської військової техніки. Серед понад тисячі одиниць озброєння - танки Abrams, гусеничні платформи Bradley та самохідні гаубиці. Дана зброя призначена для забезпечення виконання функцій дислокованими в Польщі підрозділами американської армії.