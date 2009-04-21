Єгипетські рятувальники знайшли тіло зниклого російського туриста

Єгипетські рятувальники виявили тіло зниклого тиждень тому в Південному Синаї, 18-річного російського туриста з Красноярська, Бориса Максимова.

Про це РІА Новостиповідомив очевидець з місця події. За його словами, тіло знаходилося в одній з ущелин на горі Мойсея. Увечері, 14 квітня, Максимов і ще шестеро туристів відправилися в нічну групову екскурсію на гору Мойсея. Після сходження туристи повернулися до автобуса, але Максимова серед них не було. Офіційна процедура опізнання відбудеться найближчим часом. Мати загиблого в даний час знаходиться в Єгипті.