Радбез ООН збереться на засідання через запуск ракети КНДР
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе знову закликав посилити санкції проти Північної Кореї.
Рада безпеки ООН у п'ятницю, 15 вересня, проведе нараду, присвячену черговому ракетному запуску в КНДР. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів.
Запит на проведення наради спрямований Сполученими Штатами і Японією. Засідання розпочнеться о 15:00 за місцевим часом.
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Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вже виступив із заявою, в якій закликав знову посилити санкції, передає Reuters.
Він підкреслив, що світова спільнота має дати зрозуміти КНДР, що провокаційні дії неприпустимі.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю рано вранці, 15 вересня, Північна Корея запустила ракету. Вона пролетіла над японським островом Хокайдо і впала в Тихому океані в 2 тисячах кілометрів від нього.