КНДР повністю відкидає нові санкції Радбезу ООН

Пхеньян повністю відкидає новий пакет санкцій, передбачених резолюцією, яку ухвалила Рада Безпеки ООН. Про це в середу повідомило міністерство закордонних справ КНДР, передає ТАСС.

""Резолюція" була сфабрикована США, які пускають у хід всі негідні і агресивні засоби і методи. КНДР найрішучішим чином засуджує і категорично відкидає "резолюцію 2375" РБ ООН про санкції, які є продуктом огидної провокації, спрямованої на те, щоб позбавити КНДР її законного права на самооборону і повністю задушити державу та її громадян повномасштабною економічною блокадою", - сказано в заяві.

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Як зазначається в тексті, нова резолюція ООН ще раз підтверджує, що КНДР обрала вірний шлях, і Пхеньян подвоїть зусилля, щоб "забезпечити суверенітет країни, її право на існування і збереження миру і безпеки в регіоні шляхом досягнення практичної рівноваги із США".

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН у понеділок, 11 вересня, одноголосно проголосувала за посилення санкцій проти Північної Кореї, наклавши заборону на експорт текстилю та обмеження щодо імпорту сирої нафти.