У Росії розбився військовий літак (відео)

22:51, 16 вересня 2017
Світ
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НП сталася під час навчально-тренувального польоту.

Екіпажу вдалося відвести літак від навколишніх будівель / function.mil.ru

У Росії поблизу аеродрому в Борисоглібську навчально-бойовий літак Як-130 зазнав аварію. Про це повідомляє Риа Новости.

НП сталася під час навчально-тренувального польоту. Екіпажу вдалося відвести літак від навколишніх будівель і катапультуватися.

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"Обидва пілоти після приземлення відразу вийшли на зв'язок, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

ЯК-130 — двомісний реактивний навчально-бойовий літак, призначений для навчання курсантів льотних училищ навичок пілотування та вирішення бойових завдань.

Раніше в РФ викотився зі злітної смуги і розбився бомбардувальник, який брав участь у навчаннях "Захід-2017".

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Теги: #У Росії розбився військовий літак#аварія військового літака