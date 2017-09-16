У Росії розбився військовий літак (відео)
НП сталася під час навчально-тренувального польоту.
У Росії поблизу аеродрому в Борисоглібську навчально-бойовий літак Як-130 зазнав аварію. Про це повідомляє Риа Новости.
НП сталася під час навчально-тренувального польоту. Екіпажу вдалося відвести літак від навколишніх будівель і катапультуватися.
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"Обидва пілоти після приземлення відразу вийшли на зв'язок, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.
ЯК-130 — двомісний реактивний навчально-бойовий літак, призначений для навчання курсантів льотних училищ навичок пілотування та вирішення бойових завдань.
Раніше в РФ викотився зі злітної смуги і розбився бомбардувальник, який брав участь у навчаннях "Захід-2017".