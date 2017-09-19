У Женеві каналізація забилася купюрами по 500 євро

Туалети трьох женевських ресторанів і фінансової компанії UBS засмітилися після того, як хтось кинув у них десятки банкнот по €500. Прокуратура Швейцарії веде розслідування цього інциденту, повідомляє ВВС.

Подія сталася кілька місяців тому, але відомо про неї стало тільки зараз.

Після скарг відвідувачів з каналізації фінансового холдингу і розташованих неподалік ресторанів дістали в цілому кілька десятків тисяч євро. Купюри виглядали справжніми, але були порізані.

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Прокуратура вирішила почати розслідування інциденту, оскільки не виключається відмивання коштів.

Компаніям довелося витратити тисячі франків на ремонт сантехніки та очищення труб.

Як повідомляв УНІАН, у Лондоні злодії винесли з магазину прикраси на $2,3 мільйона через дірку в стіні.