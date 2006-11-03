Грузія збирається ветувати вступ Росії до СОТ

Грузія має намір використати право вето на вступ Росії до Світової організації торгівлі, заявив у прямому ефірі радіо "Эхо Москвы" міністр закордонних справ республіки Гела БЕЖУАШВІЛИ.

Раніше грузинська влада відкликала свій підпис під угодою про вступ Росії до СОТ, відновивши переговори з цього питання. Згодом юристи визнали, що грузинська сторона має право на подібний вчинок.

Потім Національний банк Грузії закликав Росію скасувати економічні санкції, пригрозивши зірвати приєднання РФ до СОТ. Про блокаду Грузії Росія оголосила 2 жовтня. Зокрема, було припинено транспортне і поштове сполучення з республікою. Російські правоохоронні органи, у свою чергу, почали масові перевірки грузинських громадян, що перебувають на території РФ.

Росія намагається вступити до СОТ з 1994 року. На сьогодні відповідні угоди не підписані з Грузією, США, Коста-Рікою і Молдовою.