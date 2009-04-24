Радарні станції НАТО збиратимуть інформацію для Росії

Командний центр НАТО, який з`явиться в Польщі, "передаватиме Росії інформацію про потенційні загрози в повітряному просторі", повідомив у четвер на прес-конференції в Білостоку міністр національної оборони Польщі Богдан Кліх.

"Такий центр (НАТО) справді буде, і ми розглядаємо це як важливий елемент співпраці з нашими східними сусідами", - цитує РІА "Новости".

Передбачається, що дані, зібрані вздовж східного кордону альянсу радарними станціями в Норвегії, Польщі та Туреччині, передаватимуться до РФ через командний центр НАТО, дислокований у Польщі. Натомість, як зазначають місцеві ЗМІ, Москва інформуватиме про потенційні загрози для альянсу.

Глава польського оборонного відомства зазначив також, що поява такого командного центру НАТО має показати, що Польща відкрита для співпраці з східними партнерами, зокрема, з Росією, а також продемонструвати Москві, що відновлення діалогу з РФ "не має виключно політичний характер", за деклараціями йдуть конкретні факти.