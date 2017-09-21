Турчинов: Україна буде пильно відстежувати виведення російських військ з Білорусі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявляє, що Україна разом із країнами-партнерами буде пильно відстежувати виведення російських військ з Білорусі і повернення їх до пунктів постійної дислокації.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі секретаря РНБО.

«Після завершення виконання учбово-бойових завдань у рамках СКШН «Захід-2017» з 21 вересня ц.р. заплановане вибуття до Росії особового складу, військової техніки та озброєння з полігонів, розташованих на території Білорусі. Україна разом із державами-партнерами буде пильно відстежувати виведення російських військ з Білорусі і повернення їх до пунктів постійної дислокації», - заявив Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі і Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і тривали до 20 вересня. Навчання проходять на полігонах у Білорусі і Росії. У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях візьмуть участь 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Разом з тим, за даними представників НАТО, до навчань "Захід-2017" було залучено від 70 до 100 тис. військових. Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел заявив, що навчання були схожі на підготовку до великої війни.

Білоруська опозиція висловила занепокоєння, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі.

У свою чергу Міністерство оборони Білорусі запевнило, що всі російські військові, які беруть участь в навчаннях «Захід-2017», покинуть білоруську територію до 30 вересня.

В цілому на навчаннях було акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено спостерігачів, у тому числі з України і країн НАТО.