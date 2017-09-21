У РНБО розповіли про ракетно-ядерний фінал російських навчань "Захід-2017"

Росія на завершальному етапі російсько-білоруських навчань "Захід-2017" відпрацювала завдання масованого ядерного удару. Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова.

За його словами, 20 вересня РФ завершила активну фазу стратегічних командно-штабних навчань "Захід-2017". На останньому етапі будо відпрацьовано умовне завдання масованого ракетно-ядерного удару із залученням сил і засобів всіх трьох компонентів ядерної тріади.

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Як заявив секретар РНБО, під час останнього дня навчань для відпрацювання ракетно-ядерного удару залучалися шість літаків дальньої авіації Ту-95МС та Ту-22М3, які виконували польоти у повітряному просторі Баренцевого, Балтійського і Норвезького морів.

"Ракетні війська стратегічного призначення були представлені бойовим розрахунком зі складу 14 ракетної дивізії, який здійснив навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" з космодрому Плесецьк (Архангельська область) по цілях на полігоні "Кура" (півострів Камчатка). Ракетним підводним крейсером стратегічного призначення "Дмитрий Донской" Північного флоту РФ здійснено електронний пуск міжконтинентальної балістичної ракети морського базування", - повідомив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, Росія почала виведення військ і техніки з Білорусі після завершення спільних з білоруськими колегами навчань "Захід-2017".