Італія висилає посла КНДР через ядерні випробування
13:46, 01 жовтня 2017Світ
0 0
При цьому, для Італії важливо підтримувати канал комунікації з КНДР, тому про розрив дипломатичних відносин не йдеться.
Ілюстрація / REUTERS
Італія наказала послу Північної Кореї залишити країну на знак протесту проти ядерних і ракетних випробувань Пхеньяна. Про це заявив голова МЗС Італії Ангеліно Альфано, повідомляє Reuters.
При цьому, за його словами, для Італії важливо підтримувати канал комунікації з КНДР, тому про розрив дипломатичних відносин не йдеться.
Читайте такожКНДР не йде на переговори із Вашингтоном - Держдеп США
"Послу доведеться виїхати з Італії" - сказав Альфано.
"Ми хочемо, щоб Пхеньян зрозумів: ізоляція неминуча, якщо він не змінить поведінку" - додав міністр.
Як повідомляв УНІАН, КНДР готується до нових ракетних провокацій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter