Італія висилає посла КНДР через ядерні випробування

Італія наказала послу Північної Кореї залишити країну на знак протесту проти ядерних і ракетних випробувань Пхеньяна. Про це заявив голова МЗС Італії Ангеліно Альфано, повідомляє Reuters.

При цьому, за його словами, для Італії важливо підтримувати канал комунікації з КНДР, тому про розрив дипломатичних відносин не йдеться.

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"Послу доведеться виїхати з Італії" - сказав Альфано.

"Ми хочемо, щоб Пхеньян зрозумів: ізоляція неминуча, якщо він не змінить поведінку" - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, КНДР готується до нових ракетних провокацій.