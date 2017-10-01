США направлять авіаносну ударну групу до берегів Корейського півострова

Сполучені Штати направлять до Корейського півострова авіаносну ударну групу військово-морських сил США на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган" для спільних навчань з військово-морським флотом Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap News з посиланням на чиновника міноборони Південної Кореї.

"Ми ведемо консультації з США щодо плану дій авіаносної ударної групи, очолюваної атомним авіаносцем "Рональд Рейган", у Східному морі, попередньо намічених на 15 жовтня", – заявив він.

Авіаносець "Рональд Рейган", швидше за все, буде супроводжувати декілька інших бойових кораблів, що належать до ударної групи, таких як ракетний крейсер і атомний підводний човен.

Читайте такожІталія висилає посла КНДР через ядерні випробування

За словами чиновника, обидві сторони планують провести спільні тренування з виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет КНДР.

Як повідомляв УНІАН раніше, США встановили прямий контакт з Північною Кореєю. Інформацію підтвердив держсекретар США Рекс Тіллерсон. За його словами, Вашингтон перевіряє можливість переговорів з Пхеньяном.