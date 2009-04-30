ПАРЄ закликає Молдову розслідувати порушення прав людини

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає Молдову провести розслідування всіх фактів порушень прав людини після парламентських виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Молдові”, схваленій на засіданні ПАРЄ.

У документі зазначається, що парламентські вибори 5 квітня були основним тестом для молдовської демократії. Спостерігачі ПАРЄ за підсумками виборів дійшли висновку, що вибори в цілому відповідали багатьом міжнародним стандартам, однак у майбутньому необхідно вдосконалювати виборчий процес.

ПАРЄ висловила жаль з приводу виявлених спостерігачами проблем в ході виборів і закликала владу Молдову вивчити висновки міжнародних спостерігачів та покращити виборчий процес.

При цьому ПАРЄ висловила стурбованість тим, що Молдова не змогла імплементувати рекомендації Асамблеї, наданій їй ще у 2007 році, щодо покращення виборчого законодавства та виборчих процедур. Депутати також висловили думку, що внесені у квітні 2008 року зміни до виборчого законодавства, які передбачають збільшення прохідного бар’єру до парламенту з 4% до 6%, заборону створення блоків та заборону громадянам, які мають подвійне громадянство, виконувати публічні функції, обмежили можливості ряду політичних сил ефективно брати участь у виборах.

ПАРЄ також висловила жаль з приводу того, що мирні протести, переважно за ініціативи молоді, які розпочалися 6 квітня, переросли 7 квітня в силову атаку на адміністративні будівлі Президента та парламенту. ПАРЄ засудила ці дії маніфестантів.

Разом з тим ПАРЄ висловила розчарування звинуваченнями влади Молдови на адресу опозиції, що були зроблені після заворушень, в намірах здійснити державний переворот.

“Асамблея вважає, що в таких умовах влада мала б демонструвати більшу стриманість в своїх заявах з метою стримати ситуацію”, - сказано в резолюції.

У документі депутати висловили стурбованість жорстоким поводженням поліції з учасниками акцій протесту, зокрема, фактами побиття, тортур, порушень прав людини на чесне розслідування та ефективну медичну допомогу, диспропорційного обмеження свободи ЗМІ.

“Асамблея закликає негайно розпочати детальне розслідування цих обвинувачень в жорстокості і приведення до суду відповідальних за ці порушення”, - зазначається в резолюції.

ПАРЄ закликала Молдову відновити реформу виборчого законодавства у співробітництві з Венеціанською комісією, продовжити реформу медіа, провести реформування судової системи для забезпечення її незалежності, продовжити реформування поліції для унеможливлення застосування надмірної сили в майбутньому, значно покращити умови утримання ув’язнених.

ПАРЄ також висловила думку про те, що країни-сусіди Молдови – Румунія, Україна та Росія – мають відігравати конструктивну роль у зменшенні напруги та сприянні діалогу між політичними силами, поважаючи суверенітет та територіальну цілісність країни.

Депутати ПАРЄ висловили переконання, що всі політичні сили Молдови повинні відчувати свою відповідальність за ситуацію, що склалася після виборів, для вирішення нинішньої політичної кризи. Асамблея вважає, що для цього всі політичні сили мають визнати рішення Конституційного суду, яке підтвердило результати виборів, лідери всіх політичних сил мали б негайно засудити жорстокість і зобов’язатися використовувати лише демократичні політичні засоби для відстоювання своїх позицій.

Крім того, депутати ПАРЄ висловилися за проведення розслідування як подій, що відбулися після виборів, так і фактів порушень прав людини. Політичні партії, які потрапили до парламенту, на переконання ПАРЄ, мають розпочати конструктивний діалог для розв’язання політичної кризи. Водночас, парламентська більшість та опозиція мають розпочати діалог за широкої участі позапарламентських сил та громадянського суспільства з метою обговорення майбутнього країни.

Депутати ПАРЄ також запропонували Моніторинговому комітету до червневої сесії Асамблеї оцінити прогрес Молдови в імплементації цієї та попередніх резолюцій.