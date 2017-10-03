Озлоблений бухгалтер, який часто відвідував казино: що відомо про вбивцю 59 осіб у Лас-Вегасі

Увечері в неділю 64-річний житель передмістя Лас-Вегаса Стівен Паддок відкрив вогонь з автоматичної гвинтівки з 32-го поверху готелю Мандалай Бей по учасникам фестивалю музики кантрі. Загинули 59 осіб, 527 отримали поранення. Зловмисник наклав на себе руки. Як пише Бі-бі-сі, про особу стрілка відомо мало.

64-річний Стівен Паддок до виходу на пенсію працював бухгалтером. У нього була ліцензія пілота легкомоторних літаків, він володів двома літальними апаратами, повідомила поліція.

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Стівен Паддок був досить забезпеченою людиною. За деякими даними, він жив на гроші, отримані від здачі житла, яким він володів разом з матір'ю.

За словами одного з сусідів, він був професійним гравцем і часто відвідував казино у Лас-Вегасі.

За інформацією телеканалу Ен-бі-сі, Паддок нещодавно здійснив кілька транзакцій, пов'язаних з ігорним бізнесом, на десятки тисяч доларів. Поки неясно, чи був це виграш або програш, повідомляє телеканал з посиланням на поліцію.

За відомостями поліції, Паддок раніше не був помічений у будь-яких протизаконних діях, за винятком одиничного випадку, коли кілька років тому його затримали за порушення правил дорожнього руху.

Стівен Паддок не служив в армії і не брав участі у бойових діях.

Брат стрільця Ерік Паддок розповів, що їх батько протягом деякого часу був у списку найбільш небезпечних злочинців, що знаходилися у розшуку.

Як йдеться у документі від 1969 року, ФБР вважало, що батько Паддока планував пограбування банку, а також був схильний до суїциду.

Шериф поліції Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо описав Паддока як озлоблену людину, яка прагнула убити якомога більше людей.

"Ми намагаємося розкопати найдрібніші подробиці його минулого, знайти хоч якісь зачіпки", - сказав Ломбардо, назвавши Стівена Паддока психопатом-одинаком. ФБР не виявило будь-якого зв'язку його з міжнародними терористичними організаціями.

Поліція виявила 23 гвинтівки у готельному номері Паддока, де той міг жити, за деякими даними, з 28 вересня. Як він зміг пронести до готелю таку кількість зброї, поки не ясно.

При обшуку будинку Паддока поліція виявила ще близько 20 одиниць вогнепальної зброї, кілька тисяч набоїв і вибухівки.

Крім того, там же були виявлені незрозумілі електронні пристрої, призначення яких ще належить з'ясувати.

"Він ніколи не був фанатом зброї. Те, що йому вдалося зібрати стільки зброї... Де він, чорт забирай, узяв автоматичні гвинтівки?" - здивувався його брат Ерік Паддок.

Штат Невада, у якому знаходиться Лас-Вегас, відомий досить м'яким законом про обіг зброї. Для покупки та носіння зброї у цьому штаті не потрібна спеціальна ліцензія. Крім того, закон дозволяє продаж автоматичної зброї і не обмежує розмір магазину.