Убивця з Лас-Вегаса у 2012 році невдало судився з казино, а незадовго до атаки грав на $160 тисяч

Стівен Паддок, який покінчив із собою після вбивства 58 осіб, подавав позов до казино Cosmopolitan Hotel у Лас-Вегасі, вимагаючи компенсацію в $100 тис. за отриману травму. Про це розповів NBC юрист цього казино, передає РБК.

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Юрист розповів, що 30 жовтня 2011 року Паддок впав, коли йшов до гральної зоні з магазину в готелі. Сам Паддок стверджував, що він послизнувся на пролитому алкоголі. У 2012 році він подав у суд на Cosmopolitan Hotel. Паддок вимагав у казино $32 тис., які він витратив на лікування травми від падіння, а також хотів отримати моральну компенсацію. Суд виніс рішення на користь казино. За словами юриста казино, на момент смерті Паддок був винен $270 за судові витрати.

Також NBC повідомляє, що за словами неназваних співробітників правоохоронних органів, Паддок перевів $100 тис. на рахунок своєї подруги, яка живе на Філіппінах. Однак невідомо для чого були призначені ці гроші. Як розповів один співрозмовників телеканалу, за кілька тижнів перед тим, як відкрити вогонь по натовпу, Паддок грав у Лас-Вегасі на $160 тис.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Стівен Паддок розстріляв натовп на фестивалі кантрі-музики у Лас-Вегасі. Були вбиті 59 чоловік, поранення отримали 515. На фестивалі були присутні близько 20 тисяч глядачів. Паддок вів вогонь з 32-го поверху готелі Mandalay Bay. На момент прибуття бійців спецназу Паддок вистрілив собі у голову.