В Польщі показали фото вандала, який розмалював консульство України

Поліція Підкарпатського воєводства Польщі опублікувала фото особи, яка здійснила акт вандалізму, розмалювавши червоною фарбою почесне консульство України в Жешуві.

Оприлюднене фото має допомогти польським правоохоронцям затримати вандала.

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“Ми оприлюднюємо фото зловмисника. Ті, хто бачив чи впізнають на фото чоловіка, можуть зв'язатися з поліцією поліцейського управління штабу поліції в Жешуві”, - йдеться у повідомленні.

Місцева поліція з'ясовує обставини справи щодо відкритих закликів до ненависті на національному грунті.

Раніше у Чернівцях пікетували консульство Румунії.