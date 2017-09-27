Не спекулюйте на мовному питанні: у Чернівцях пікетували консульство Румунії (фото, відео)

У Чернівцях сьогодні майже сотня активістів, волонтерів та учасників АТО взяли участь у мітингу поблизу Генерального консульства Румунії у Чернівцях на вулиці Шкільній.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції закликали представників румунських нацменшин Чернівецької області не спекулювати на темі мовного питання, яке виникло після ухвалення Верховною Радою України закону «Про освіту».

Учасники мітингу також пройшлися центральними вулицями Чернівців із гаслами «Наша держава - наші закони!».

«Ми стурбовані діями румунів, які втручаються у внутрішні справи України. Так, 20 серпня цього року у парламенті Румунії було підписано так звану «декларацію прав румунів України». Також вони оскаржили мовну статтю «Закону про освіту», який був підписаний президентом України», - зазначив організатор мітингу Ігор Лучак.

Він зауважив, що на території Чернівецької області діє 65 румуномовних дитсадків та 63 румунські школи, у той час, як у сусідній країні немає жодного українського навчального закладу.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект «Про освіту», який передбачає широку реформу освітньої галузі. Окрім того, закон встановлює, що навчання в усіх українських школах, у тому числі у місцях компактного проживання національних меншин у прикордонних територіях, починаючи з 5-го класу має відбуватися виключно державною мовою.

У зв’язку з цим, румунська спільнота Чернівецької області надіслала листа президенту України Петру Порошенку з проханням накласти вето на цей закон, заявивши що він «неконституційний».

14 вересня міністри закордонних справ Угорщини, Болгарії, Румунії та Греції надіслали листа українському колезі Павлу Клімкіну, в якому висловили занепокоєння щодо нового українського закону про освіту.

Із засудженням нового закону виступив парламент Румунії, який з цього приводу прийняв спеціальну декларацію, у якій висловив надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав нацменшин в Україні після прийняття Верховною Радою закону «Про освіту».

Президент Румунії Клаус Йоханніс скасував візит до України через цей закон.

26 вересня президент України підписав закон «Про освіту».