В Іспанії затримали судно з майже 4 тоннами кокаїну (фото, відео)

Національна поліція Іспанії за сприяння колег з Колумбії успішно провела міжнародну операцію з перехоплення судна наркоторговців в Атлантичному океані, повідомляє офіційний сайт іспанського відомства, передає «Дзеркало тижня».

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Судно, на борту якого перебувало 3,8 тонни кокаїну, було затримано іспанськими правоохоронцями в міжнародних водах, в 540 милях від Канарських островів.

Відзначається, що сім членів екіпажу, який повинен був доставити наркотики з Колумбії до Іспанії, затримано.

Наркоторговці ховали велику партію кокаїну у водонепроникному відсіку під кухнею.

En este barco, en un habitáculo bajo la cocina, se transportaban 3.800 kilos de cocaína con destino #España. Sus 7 tripulantes➡️#detenidospic.twitter.com/QF1XgsUBdc — Policía Nacional (@policia) 7 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, що раніше французька влада спільно з Австралійською комісією з кримінальних розслідувань конфіскували майже півтори тонни кокаїну з судна, що прямував до Австралії.

За даними комісії, судно прямувало з Південної Америки до Австралії і було захоплене французьким флотом 27 липня у водах південної частини Тихого океану. Всього на борту було чотири члени екіпажу — громадяни Литви та Латвії, вони арештовані.