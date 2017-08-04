У Франції конфіскували 1,4 тонни кокаїну на яхті, що йшла в Австралію

Влада Франції спільно з австралійською комісією з кримінальних розслідувань (ACIC) вилучили 1,4 тонни кокаїну з судна в південній частині Тихого океану. Про це повідомляє РБК з посиланням на ACIC.

За даними комісії, судно прямувало з Південної Америки до Австралії, і було зупинено французьким флотом 27 липня. Усього на борту було чотири члени екіпажу - громадяни Литви і Латвії, вони арештовані.

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В даний час судно відбуксовано до французького острова Нумея. Австралійська комісія почала розслідування з пошуку «литовського синдикату» та виявлення організованих злочинних угруповань у Південній Америці, відповідальних за відвантаження.

Нагадаємо, раніше в Індії затримали судно, на борту якого перебувало 1,5 тонни героїну вартістю близько 545 мільйонів доларів. Вісім членів екіпажу цього судна, які опинилися індійцями, були затримані, ведеться розслідування.