Поліція відпустила з-під варти водія, який наїхав на пішоходів у центрі Лондона

Лондонські правоохоронці у неділю, 8 жовтня, випустили з-під варти 47-річного водія, який скоїв наїзд на пішоходів у районі Південного Кенсингтона. Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на Скотленд-Ярд.

При цьому слідство щодо інциденту не припинили.

"Сьогодні зранку його відпустили з-під варти, розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Затриманий проходив курс лікування перед тим, як його доставили в поліцейський відділок.

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В результаті ДТП постраждали 11 осіб, з них 9 потрапили до лікарні. Однак у поліції додали, що більшість вже виписали. Серйозних травм у них не було.

Нагадаємо, що в суботу, 7 жовтня, біля Музею природної історії в центрі Лондона автомобіль виїхав на тротуар, в результаті чого кілька осіб отримали поранення. Лондонська поліція заявила, що інцидент не є терактом.