Нобелівську премію з економіки присудили за вивчення психології споживачів

Нобелівську премію з економіки в 2017 році присудили американському економісту Річарду Талеру "за його внесок у поведінкову економіку". Про це повідомляється на сторінці премії в Twitter.

Читайте такожНобелівську премію миру отримала Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерного озброєння"Річард Талер включив психологічно реалістичні припущення до аналізу економічних рішень. Вивчаючи наслідки обмеженої раціональності, соціальних уподобань та відсутності самоконтролю, він показав, як ці людські риси систематично впливають на індивідуальні рішення, а також на результати ринку", - йдеться у повідомленні.

Талер розробив теорію інтелектуального розрахунку, роз'яснюючи, як люди спрощують прийняття фінансових рішень, створюючи окремі оцінки, зосереджуючись на вузькому впливі кожного окремого рішення, а не на його загальному ефекту.

Талер був одним із засновників галузі поведінкових фінансів, яка вивчає, як когнітивні обмеження впливають на фінансові ринки.