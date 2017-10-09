У Франції помер зірка фільму "Анжеліка" Жан Рошфор
16:10, 09 жовтня 2017Світ
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Причини смерті 87-річного актора не називаються.
Жан Рошфор / REUTERS
У Франції помер знаменитий актор Жан Рауль Робер Рошфор. Про це пише видання Le Monde.
У той же час причини смерті 87-річного актора не називаються.
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Рошфор багато працював на телебаченні, а його кінодебют відбувся в 1958 році; знімався переважно в комедіях. Він відомий за картинами "Високий блондин у чорному черевику", "Повернення високого блондина", "Чудова Анжеліка", "Анжеліка, маркіза ангелів" та іншими.
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