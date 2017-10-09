У Франції помер зірка фільму "Анжеліка" Жан Рошфор

У Франції помер знаменитий актор Жан Рауль Робер Рошфор. Про це пише видання Le Monde.

У той же час причини смерті 87-річного актора не називаються.

Читайте такожПомер легендарний рок-музикант Том Петті

Рошфор багато працював на телебаченні, а його кінодебют відбувся в 1958 році; знімався переважно в комедіях. Він відомий за картинами "Високий блондин у чорному черевику", "Повернення високого блондина", "Чудова Анжеліка", "Анжеліка, маркіза ангелів" та іншими.

Раніше у США помер засновник Playboy Х'ю Хефнер.