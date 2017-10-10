У РФ помер Аллан Чумак, який заряджав воду по радянському телебаченню

На 83-му році життя в Москві помер цілитель Аллан Чумак. Про це у Facebook повідомив український журналіст Дмитро Гордон.

«Кілька годин тому у Москві на 83-му році життя помер Аллан Володимирович Чумак - видатний лікар, письменник, філософ і просто чудова людина. Ми дружили 27 років. Мені буде його не вистачати. Світла пам'ять!», - написав він.

Чумак — радянський телевізійний діяч, називав себе цілителем і екстрасенсом, є автором кількох книг.

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З 1965 року він працював на телебаченні. Екстрасенсорні здібності, за його спогадами, проявилися у нього раптово, під час підготовки викривальних статей про шарлатанів-целителів. Після тележурналістики він пішов із ЗМІ та в 1983 році опинився в НДІ загальної і педагогічної психології АПН СРСР (Академія педагогічних наук, нині — Російська академія освіти).