Команда Трампа витратила понад $1 мільйон на адвокатів у справі про втручання Росії у вибори

Кампанія з переобрання президента США Дональда Трампа виплатила $1.1 млн за послуги юридичним фірмам, які представляють його інтереси в ході розслідування російського втручання у вибори в 2016 році. Про це пише УП з посиланням на Reuters.

Передвиборна кампанія Трампа виплатила 237 тис 924 дол. адвокату Алану Футерфасу, який представляє Дональда Трампа-молодшого в питаннях, пов'язаних з втручанням Росії у вибори в США.

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Цей платіж був проведений на додаток до 50 тис доларів, виплачених в попередньому кварталі тому ж адвокату.

Кампанія також заплатила 30 тис доларів юридичній фірмі Williams and Jensen, де працює Карина Лінч, яка також представляє Трампа-молодшого.

Протягом третього кварталу кампанія Трампа виплатила більше 25 тис доларів його власній фірмі за "юридичний консалтинг", а також 800 тис доларів юридичній фірмі Jones Day, яка надає регулярну юридичну допомогу кампанії.

Трамп подав заявку на переобрання в той день, коли вступив на посаду, що дозволило його кампанії продовжувати збирати і витрачати гроші, поки він знаходиться на своїй посаді. Традиційно президенти чекали два роки, щоб офіційно подати заявку на переобрання. Починаючи з січня 2017 року кампанія зібрала вже $ 36 млн.